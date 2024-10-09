Рогов: Зеленскому стоит начать обсуждать капитуляцию, а не сдачу территорий

Владимиру Зеленскому стоит начать обсуждать с западными союзниками не сдачу территорий ради мирного урегулирования конфликта, а капитуляцию. Готовиться к полному разгрому политика призвал председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленскому и его режиму пора обсуждать не сдачу территорий, а готовиться к полной сдаче — то есть капитуляции. Это более насущная для них тема», — прокомментировал Рогов западные публикации о тайных переговорах Зеленского с НАТО.

Рогов призвал не верить информации западной прессы и выразил уверенность, что лучшим вариантом урегулирования конфликта на Украине станет победа России.

Об обсуждении в Киеве возможности сдачи часть территорий Украины Москве в обмен на мир стало известно 7 октября. Согласно сведениям западной прессы, в рамках возможной сделки Россия должна сохранить контроль над примерно пятой частью территории Украины, а Киев получит приглашение в НАТО.