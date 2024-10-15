Выдаче ипотеки в России предрекли значительное падение

АКРА: выдача ипотеки в РФ по итогам 2024 года упадет на 35 процентов

По итогам 2024 года выдача ипотеки в РФ упадет на 35 процентов по сравнению с прошлым годом, до 5-5,2 триллиона рублей. Такое будущее рынку жилищных кредитов предрекли эксперты рейтингового агентства АКРА, передает РИА Новости.

В агентстве отметили, что цель Центробанка (ЦБ) по постепенному охлаждению рынка ипотеки шаг за шагом достигается и объем выдач по сравнению с рекордным 2023 годом снижается. Между тем прогнозируемый специалистами показатель, скорее всего, на пять процентов превысит результат 2022 года в 4,8 триллиона рублей. Кроме того, эксперты предполагают, что выдача ипотеки на квартиры на первичном рынке по итогам 2024 года года может упасть приблизительно на 25 процентов.

В том же прогнозе аналитики АКРА предрекли снижение цен на жилье в России в течение ближайшего года на 5-10 процентов.