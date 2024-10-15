Обнаружены создаваемые молниями электроны-убийцы

Nature Communications: молнии создают электроны-убийцы

Ученые Университета Колорадо в Боулдере обнаружили новую связь между погодой на Земле и космической погодой. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Communications, молнии могут создавать опасные ливни, состоящие из так называемых электронов-убийц.

Команда использовала данные спутниковых наблюдений и пришла к выводу, что грозы, создавая радиоволны, способны вытеснять электроны из внутреннего радиационного пояса, окружающего Землю. Эти электроны обладают высокой энергией, могут проникать через металл на спутниках и представляют опасность для техники и здоровья астронавтов.

Исследователи проанализировали данные спутника НАСА SAMPEX, который зарегистрировал высокоэнергетические электроны в необычных местах внутреннего радиационного пояса. Ученые сопоставили эти данные с записями о грозах в Северной Америке и обнаружили, что многие всплески электронов совпадали с моментами ударов молний на Земле.

После удара молнии радиоволны устремляются вверх и сталкиваются с электронами во внутреннем поясе, инициируя их выпадение в атмосферу. Команда обнаружила 45 подобных всплесков с 1996 по 2006 год, каждый из которых сопровождался движением электронов между полушариями Земли с интервалом всего в 0,2 секунды.

Эти результаты демонстрируют, что грозовая активность на Земле может влиять на радиационные пояса, вызывая кратковременные выбросы электронов. Авторы подчеркивают, что понимание этих взаимодействий может помочь в разработке методов защиты спутников и астронавтов от радиации.