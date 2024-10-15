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12:19, 15 октября 2024Мир

Южная Корея опротестовала подрыв межкорейских дорог Северной Кореей

Yonhap: Южная Корея назвала подрыв межкорейских дорог ненормальный актом КНДР

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Подрыв КНДР межкорейских дорог, связывающих Северную и Южную Кореи по 38-параллели является нарушением межгосударственных соглашений. С таким заявлением выступило Министерство объединения Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Южнокорейское ведомство в официальном сообщении назвало демарш Пхеньяна «явным нарушением межкорейского соглашения и крайне ненормальным актом», говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог.

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      Глеб Бажуткин
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