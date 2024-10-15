Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог Северной Кореей

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог со своей стороны границы. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает Reuters.
«Южнокорейские военные во вторник произвели предупредительные выстрелы к югу от военной демаркационной линии, разделяющей две Кореи, в ответ на действия Северной Кореи по взрыву участков межкорейской дороги», — говорится в материале.
Ранее генеральный штаб армии КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с «главным врагом» Южной Кореей. КНДР подорвала участки межкорейских автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии.