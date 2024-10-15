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08:06, 15 октября 2024Мир

Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог Северной Кореей

Южная Корея открыла огонь после того, как КНДР подорвала межкорейские дороги

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог со своей стороны границы. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает Reuters.

«Южнокорейские военные во вторник произвели предупредительные выстрелы к югу от военной демаркационной линии, разделяющей две Кореи, в ответ на действия Северной Кореи по взрыву участков межкорейской дороги», — говорится в материале.

Ранее генеральный штаб армии КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с «главным врагом» Южной Кореей. КНДР подорвала участки межкорейских автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии.

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      Виктория Кондратьева
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