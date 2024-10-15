КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог на своей стороне

Yonhap: КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог со своей стороны

КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.

Генштаб армии КНДР ранее заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с «главным врагом» Южной Кореей.

«Северная Корея сегодня около полудня подорвала участки соединяющих Южную и Северную Корею восточной и западной автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии», — пишет агентство.

В связи с этим южнокорейские военные усилили наблюдение и готовность, отметили в ведомстве, добавили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи.

Ранее доцент Дальневосточного федерального университета, политолог Андрей Губин рассказал, что главной причиной обострения между КНДР и Южной Кореей является курс Сеула на военный фактор в решении северокорейского ядерного вопроса. В качестве еще одной причины он назвал углубление сотрудничества Республики Корея с США, что также является определенным посланием на север.

При этом ранее начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что власти страны сомневаются в планах КНДР начать войну. Он отметил, что после Корейской войны на полуострове всегда существовал риск нового военного конфликта, однако стороны принимали необходимые меры для взаимного сдерживания.