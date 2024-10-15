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07:28, 15 октября 2024Мир

КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог на своей стороне

Yonhap: КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог со своей стороны

Фото: Ahn Young-joon / AP

КНДР подорвала определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.

Генштаб армии КНДР ранее заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с «главным врагом» Южной Кореей.

«Северная Корея сегодня около полудня подорвала участки соединяющих Южную и Северную Корею восточной и западной автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии», — пишет агентство.

В связи с этим южнокорейские военные усилили наблюдение и готовность, отметили в ведомстве, добавили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи.

Ранее доцент Дальневосточного федерального университета, политолог Андрей Губин рассказал, что главной причиной обострения между КНДР и Южной Кореей является курс Сеула на военный фактор в решении северокорейского ядерного вопроса. В качестве еще одной причины он назвал углубление сотрудничества Республики Корея с США, что также является определенным посланием на север.

При этом ранее начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что власти страны сомневаются в планах КНДР начать войну. Он отметил, что после Корейской войны на полуострове всегда существовал риск нового военного конфликта, однако стороны принимали необходимые меры для взаимного сдерживания.

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      Марина Совина
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