Названы причины обострения между КНДР и Южной Кореей

Политолог Губин назвал причиной обострения между КНДР и Южной Кореей курс Сеула

Главной причиной обострения между КНДР и Южной Кореей является курс Сеула на военный фактор в решении северокорейского ядерного вопроса, считает доцент Дальневосточного федерального университета, политолог Андрей Губин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Если говорить о причинах, то, наверное, главная из них — это курс Сеула на военный фактор в решении так называемого северокорейского ядерного вопроса. Это и разработка новых систем вооружения, ударного оружия, прежде всего, большой дальности и высокоточного, и также испытания ракет, которые способны поражать заглубленные цели, командные бункеры, склады и так далее. Все это не остается без внимания, конечно, на севере, поскольку адресат получения такого рода подарков совершенно понятен», — поделился политолог.

В качестве еще одной причины он назвал углубление сотрудничества Республики Корея с США, что также является определенным посланием на север.

«По всей видимости, на севере просто устали принимать такого рода сигналы, никак на это не реагируя, и в очередной раз дают понять, что любые агрессивные устремления, любые действия, которые руководство КНДР воспримет как угрожающие своему суверенитету, своей военной безопасности либо направленные на уничтожение высшего политического руководства или ядерного арсенала, будут восприняты как совершенно недопустимые и требующие немедленного силового ответа. Поэтому северокорейское руководство дает понять, что первыми нападать они не собираются, но безнаказанным любой противник не останется, от кого бы такая опасность не исходила», — сказал эксперт.

Порой решаются, конечно, на демонстрационные шаги. То взорвут какое-нибудь здание межкорейских связей, то вот дороги, то воздушные шары с нечистотами запустят, то еще что-нибудь. Но это меньшее, что они могут сделать в несиловом варианте Андрей Губин политолог

Ранее стало известно, что власти КНДР хотят взорвать часть неиспользуемых дорог с Южной Кореей, которые были построены для связи двух государств.

До этого генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения и войсковые части выполнения важных задач из-за запуска дронов со стороны Южной Кореи.

