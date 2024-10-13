В Северной Корее приказали привести в готовность артиллерию на границе

Генштаб КНДР приказал привести в готовность артиллерию на границе

Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения и войсковые части выполнения важных задач. Об этом сообщил представитель Минобороны КНДР, передает радио «Голос Кореи».

Соответствующее распоряжение о готовности к стрельбе было дано 13 октября. Представитель северокорейского ведомства отметил, что такие меры приняты в связи с прогнозами повышенной возможности дополнительного нарушения воздушного пространства границы и столицы беспилотником Южной Кореи, как это произошло 12 октября.

Ранее власти КНДР решили перекрыть автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратить границу в крепость. Отмечается, что решение «навечно перекрыть и заблокировать» границу, прилегающую к Южной Корее, — это необходимая мера самозащиты, сдерживания войны и обеспечения безопасности.

В свою очередь, Южная Корея отвергла обвинения КНДР в запуске беспилотников в Пхеньян.