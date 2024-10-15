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09:33, 15 октября 2024Силовые структуры

Задержанного ФСБ за оправдание терроризма в соцсетях молодого россиянина оштрафовали

В Екатеринбурге суд оштрафовал 19-летнего жителя за оправдание терроризма

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тысяч рублей 19-летнего жителя Магнитогорска, оправдавшего в соцсетях теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Молодого человека признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Ему также запретили на два года заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

Подсудимый признал вину и раскаялся.

11 октября суд в Екатеринбурге дал 39-летнему жителю Челябинска шесть лет колонии за оправдание терроризма.

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      Илона Палей
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