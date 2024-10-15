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13:57, 15 октября 2024Силовые структуры

Защита осужденного за ДТП актера Ефремова подготовит документы для его освобождения по УДО

Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Ефремова готовит документы для УДО
Начало событий в новости Адвокат потерпевших оценил возможность УДО актера Ефремова

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Защита осужденного за ДТП актера театра и кино Михаила Ефремова готовит документы для его условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом «5-tv.ru» сообщил адвокат актера Юрий Падалко.

По его словам, защита собирает справки о состоянии здоровья актера и получает характеристику в колонии. Кроме того, многие именитые друзья Ефремова ждут, когда он выйдет по УДО — отметил адвокат. Падалко сказал, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Он заявил, что из-за этого Ефремов не может посещать работу в швейном цеху и почти перестал курить. Падалко подчеркнул, что защита не будет спешить с подачей материалов в суд, потому что важно «не поднять шумиху, а добиться результата».

Представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Александр Добровинский сообщил, что семья не выжившего в результате ДТП курьера Сергея Захарова не может повлиять на возможность УДО актера.

Актер Михаил Ефремов получил 7,5 года лишения свободы за ДТП с летальным исходом, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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      Анна Габай
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