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17:00, 19 августа 2024Силовые структуры

Адвокат потерпевших оценил возможность УДО актера Ефремова

Адвокат Добровинский: потерпевшие не могут повлиять на УДО актера Ефремова
Начало событий в новости Стало известно о сборе справок защитой Ефремова для УДО
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Семья курьера Сергея Захарова, который не выжил в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не может повлиять на возможность условно-досрочного освобождения (УДО) артиста. Такое мнение высказал «Газете.Ru» адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны.

По его словам, планы артиста выйти на свободу из колонии не касаются их, этим занимаются защитники Ефремова.

Ранее 19 августа адвокат артиста заявил о сборе медицинских справок для подачи ходатайства об УДО. При этом защитник опроверг появившуюся в прессе информацию, что Ефремов может освободиться в декабре 2024 года в связи с состоянием здоровья и риском инсульта.

Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы за ДТП с летальным исходом, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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      Любовь Ширижик
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