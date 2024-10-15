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22:33, 15 октября 2024Бывший СССР

Зеленский представит в Раде свой «план победы» только частично

Подоляк: Зеленский представит в Верховной Раде свой «план победы» не полностью
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ralph Pache / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде свой «план победы» не полностью, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Об этом украинское издание «Страна» пишет в Telegram.

По его словам, часть документа не будет обсуждаться публично, так как касается «математической военной составляющей», к которой в том числе относится вопрос предоставляемого Киеву оружия.

«Президент хочет, чтобы общество понимало, потому что там есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться», — подчеркнул Подоляк.

Ранее стало известно, что Зеленский представит «план победы», подготовленный Киевом, на заседании Европейского совета.

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      Марина Совина
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