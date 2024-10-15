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21:26, 15 октября 2024Бывший СССР

Зеленский представит «план победы» Украины на заседании Евросовета

Мишель: Зеленский представит «план победы» Украины на заседании Евросовета
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы», подготовленный Киевом, на заседании Европейского совета, об этом в соцсети X заявил президент политического органа Шарль Мишель.

«Я пригласил президента Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий <…> и представить свой план победы», — сообщил он.

12 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал представить украинцам «план победы». Он отметил, что основные направления были представлены Западу. Политик выразил уверенность, что Зеленский эффективно представит план общественности, добавив детали и объяснив его значимость для Украины.

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      Марина Совина
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