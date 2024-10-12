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22:17, 12 октября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского пообещали представить украинцам «план победы» в ближайшие дни

Подоляк: в ближайшие дни украинцам представят «план победы» Зеленского

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона пообещал представить украинцам «план победы», озвученный союзникам украинским лидером Владимиром Зеленским, в ближайшие дни.

По его словам, основные направления уже представлены Западу, в том числе в политических, дипломатических, экономических и военных вопросах, партнерам, принимающим непосредственные решения, переданы конкретные детали.

«О более широкой презентации для Украины — я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно, важно понимать, на каком этапе войны, что планируется делать», — отметил Подоляк.

Он выразил уверенность, что Зеленский эффективно представит план общественности, добавит детали и объяснить его значимость для страны.

Ранее советник главы офиса президента рассказал, что у Украины есть четыре способа воздействия на Россию. Подоляк выделил политическое, военное, экономическое и дипломатические принуждение. По его словам, каждый тип давления имеет свою логику.

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      Марина Совина
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