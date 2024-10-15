Женщина задумалась о разводе из-за бесконечных издевательств свекрови

К коучу по отношениям обратилась женщина, задумавшаяся о разводе из-за бесконечных издевательств со стороны свекрови. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что 14 лет состоит в браке с замечательным мужчиной. Они по-настоящему любят друг друга, и единственное, что омрачает их отношения — это свекровь. «Моя свекровь ужасна. На протяжении многих лет она говорила и делала такие вещи, что я удивлялась, как моего мужа мог воспитать такой человек. Она портит все наши встречи и праздники своими выходками и намеренно затевает ссоры», — призналась автор письма.

Ситуация стала просто невыносимой, когда супруги узнали, что не смогут иметь детей из-за бесплодия и поделились этой новостью с родителями. Во время своего последнего визита свекровь начала говорить о двоюродном брате мужа и его детях. Супруг рассказчицы попросил мать прекратить, и тогда она сорвалась. «Она выкрикнула что-то вроде: "А как, по-вашему, я себя чувствую? У всех моих друзей есть внуки, а у меня нет. Я понимаю, что вас это расстраивает, но мне приходится мириться с тем, что я никогда не стану бабушкой! Ты хоть представляешь, каково мне?"» — вспоминает автор письма.

Эта вспышка ярости шокировала женщину и заставила ее задуматься о продолжении отношений с ней и с мужем.

В ответ Гордон выразила сочувствие автору письма, заявив, что понимает, каково это — иметь дело с истерикой свекрови. Однако, по словам эксперта, супругам необходимо установить четкие границы дозволенного. В противном случае токсичная родственница может разрушить их отношения. «Приоритетом в каждом браке должны быть вы сами, а не ваши родственники, поэтому важно, чтобы вы пришли к единому мнению в этом вопросе. Я советую вам обоим держаться на некотором расстоянии от матери мужа, чтобы сохранить душевное спокойствие и ваш брак», — заявила Гордон.

Ранее психолог Сюзан Троттер и эксперт по отношениям Хизер Хаген рассказали, что многие люди после разрыва отношений продолжают общаться с бывшими партнерами, что лишает их возможности двигаться дальше. Они заверили, что пережить расставание можно в том случае, если полностью прекратить общение с бывшим партнером, даже если хочется переписываться с ним или он присылает сообщения.