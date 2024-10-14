Названо главное правило расставания с партнером

Психолог Сюзан Троттер и эксперт по отношениям Хизер Хаген рассказали, что многие люди после разрыва отношений продолжают общаться с бывшими партнерами, что лишает их возможности двигаться дальше. В авторской колонке для Women`s Health они назвали главное правило расставания.

По словам Троттер, несмотря на то, что не бывает одинаковых отношений, существует одна тактика, которая поможет пережить расставание. Психолог заверила, что сделать это можно в том случае, если полностью прекратить общение с бывшим партнером, даже если хочется переписываться с ним или он присылает сообщения.

Хаген отметила, что такое решение может показаться слишком резким, однако оно действительно помогает пережить расставание.

«Объясните, что установление этой границы будет лучшим способом для вас обоих оплакать отношения и двигаться дальше таким образом, чтобы в будущем можно было получить новый опыт и, возможно, построить новые отношения. Попросите уважать ваши желания и дайте знать, что, если бывший партнер захочет поговорить, вы не ответите, не потому, что вам все равно, а потому что это лучший способ для вас обоих забыть друг друга», — добавила Троттер.

Ранее эксперт по отношениям Долли Олдертон назвала худшие дни для первых свиданий. Она посоветовала назначать встречу с партнером на середину недели.