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02:03, 14 октября 2024Забота о себе

Названо главное правило расставания с партнером

Фото: Praveen Gupta / Unsplash

Психолог Сюзан Троттер и эксперт по отношениям Хизер Хаген рассказали, что многие люди после разрыва отношений продолжают общаться с бывшими партнерами, что лишает их возможности двигаться дальше. В авторской колонке для Women`s Health они назвали главное правило расставания.

По словам Троттер, несмотря на то, что не бывает одинаковых отношений, существует одна тактика, которая поможет пережить расставание. Психолог заверила, что сделать это можно в том случае, если полностью прекратить общение с бывшим партнером, даже если хочется переписываться с ним или он присылает сообщения.

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Хаген отметила, что такое решение может показаться слишком резким, однако оно действительно помогает пережить расставание.

«Объясните, что установление этой границы будет лучшим способом для вас обоих оплакать отношения и двигаться дальше таким образом, чтобы в будущем можно было получить новый опыт и, возможно, построить новые отношения. Попросите уважать ваши желания и дайте знать, что, если бывший партнер захочет поговорить, вы не ответите, не потому, что вам все равно, а потому что это лучший способ для вас обоих забыть друг друга», — добавила Троттер.

Ранее эксперт по отношениям Долли Олдертон назвала худшие дни для первых свиданий. Она посоветовала назначать встречу с партнером на середину недели.

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      Алиса Дмитриева
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