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18:00, 15 октября 2024Культура

Звезда «Игры престолов» вернулся к съемкам после 10-летнего перерыва

Звезда «Игры престолов» Джек Глисон снимается в первом за 10 лет проекте

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Актер Джек Глисон, известный ролью Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов», вернулся к съемкам после десятилетнего перерыва. Фото с площадки нового проекта с его участием опубликовал Daily Mail.

На снимках Джек предстал в образе джентльмена конца XIX века. Поклонники артиста, которые были рады увидеть его в новой роли, отметили стилистику известного сериала «Острые козырьки», которая, по их мнению, подходит внешности Глисона.

Картина «Дом Гиннесс», производством которой занимается Netflix, повествует о становлении легендарной пивоваренной компании и жизни ее основателей. Кого именно сыграет в фильме 32-летний Глисон, неизвестно. Эта роль стала для него первой в больших проектах с момента завершения культового сериала.

Ранее стало известно, что актриса Софи Тернер хотела бы сняться в новом сезоне «Игры престолов».

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      Андрей Шеньшаков
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