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10:16, 4 октября 2024Культура

Звезда «Игры престолов» рассказала о желании сняться в новом сезоне

Софи Тернер заявила, что хотела бы вернуться к роли Сансы в «Игре престолов»

Кадр: сериал «Игра престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер сообщила, что хотела бы вернуться к роли Сансы Старк в будущих проектах. Об этом актриса рассказала в интервью Variety.

По словам Софи, ей «безумно интересно» будущее ее персонажа после завершения оригинальной истории. Впрочем, для этого нужно будет собрать всю команду сериала.

«Это должен быть тот самый актерский состав и та же команда, иначе я бы ни за что не согласилась вернуться. Хочу, чтобы это был не спин-офф, а просто девятый сезон "Игры престолов"», — отметила она.

Ранее сообщалось, что другая звезда сериала Кит Харингтон, раскрыл подробности спин-оффа про своего персонажа.

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      Андрей Шеньшаков
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