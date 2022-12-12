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13:39, 12 декабря 2022Культура

Кит Харингтон раскрыл подробности спин-оффа «Игры престолов»

Кит Харингтон рассказал, что Джон Сноу в спин-оффе «Игры престолов» будет «не в порядке»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», раскрыл подробности спин-оффа «Игры престолов». Его слова передает Entertainment Weekly.

Говоря о грядущем шоу, Харингтон напомнил, на чем закончился сериал «Игра престолов». Артист отметил, что в последней серии Джон Сноу был не в порядке. «Когда мы прощаемся с ним [Джоном Сноу] в сериале, возникает чувство... Думаю, нам бы хотелось улыбнуться, зная, что с ним все в порядке. Но с ним не все в порядке», — рассказал Харингтон, намекая на внутреннее состояние персонажа в спин-оффе.

«[В конце сериале] он идет к Стене — для него это как величайший дар, так и проклятие. Он должен вернуться в то место со всей этой историей и прожить свою жизнь, думая о том, что он убил Дени (Дейнерис Таргариен — прим. «Ленты.ру»), думая об Игритт, умирающей у него на руках, о том, как он повесил Олли. Он должен прожить свою жизнь, думая обо всех этих травмах, это должно быть интересно», — добавил Харингтон, обсуждая продолжение сериала.

Ранее автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин раскрыл детали спин-оффа «Игры престолов». В своем блоге писатель сообщил, что рабочее название шоу носит название «Сноу». Он отметил, что идея создания нового сериала была предложена Харингтоном.

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Дениза Мацаева
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