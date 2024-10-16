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09:11, 16 октября 2024Ценности

40-летняя звезда Comedy Woman опубликовала фото в бюстгальтере

Российская актриса Надежда Сысоева опубликовала фото в вязаном бюстгальтере

Фото: @inadenka

Российская актриса, звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала фото в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость предстала в укороченных джинсовых шортах и коричневом вязаном бюстгальтере на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала стройное тело и пресс. В качестве аксессуаров она выбрала очки с черной оправой. Вдобавок Сысоева распустила завитые в легкие локоны волосы.

Ранее в октябре 40-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном платье без нижнего белья. В описании под снимком Сысоева обратилась к хейтерам, которые часто критикуют ее откровенные фотосессии.

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      Карина Черных
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