55-летняя Дженнифер Энистон снялась для рекламы в боди с глубоким декольте

55-летняя актриса Дженнифер Энистон снялась в черном боди с глубоким декольте

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном наряде для рекламы фитнес-компании Pvolve. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенном снимке 55-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» предстала в черном облегающем боди с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала стройную фигуру.

Вдобавок актриса надела черные капроновые колготки. В то же время в руках знаменитость держала спортивный инвентарь. Образ Энистон дополнили серьги-кольца, укладка и макияж.

В сентябре 55-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в спортивном топе и продемонстрировала свою тренировку.