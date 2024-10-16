Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:43, 16 октября 2024Ценности

55-летняя Дженнифер Энистон снялась для рекламы в боди с глубоким декольте

55-летняя актриса Дженнифер Энистон снялась в черном боди с глубоким декольте

Фото: @pvolve

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном наряде для рекламы фитнес-компании Pvolve. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенном снимке 55-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» предстала в черном облегающем боди с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала стройную фигуру.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Вдобавок актриса надела черные капроновые колготки. В то же время в руках знаменитость держала спортивный инвентарь. Образ Энистон дополнили серьги-кольца, укладка и макияж.

В сентябре 55-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в спортивном топе и продемонстрировала свою тренировку.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье расстреляли полковника армейского спецназа. Погибший офицер неделю назад вернулся с СВО

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с Telegram

      Мировые цены на апельсиновый сок обновили исторический максимум

      На Украине задержали чиновника «Укрэнерго» за пророссийские взгляды

      Политолог назвал последствие отказа Запада от плана Зеленского

      Первый дрон-камикадзе Франции прошел испытания

      В Германии фразой «нет слов» высказались о «плане победы» Зеленского

      В российском регионе новобранцам СВО стали выплачивать дополнительно миллион рублей

      В НАТО высказались о якобы участии военных КНДР в конфликте на Украине

      Остин Батлер не понравился родителям своей девушки Кайи Гербер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше