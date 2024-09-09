55-летняя Дженнифер Энистон показала фигуру в спортивном топе

55-летняя актриса Дженнифер Энистон показала фигуру в спортивном топе

Американская актриса Дженнифер показала фигуру во время занятия спортом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя звезда популярного телесериала «Друзья» записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором продемонстрировала свою тренировку. Знаменитость предстала перед камерой в белом спортивном кроп-топе и серых облегающих лосинах. При этом на размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от макияжа и заплела волосы в косу.

В июне косметолог Рози Осборн и пластический хирург Риккардо Фрати объяснили последние изменения во внешности Дженнифер Энистон. По словам врачей, актриса прибегла к радиочастотным процедурам и ботоксу.