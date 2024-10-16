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18:50, 16 октября 2024Культура

Анита Цой прокомментировала блокировку счетов своей компании

Анита Цой заявила, что не ощутила проблем из-за блокировки счетов ее компании

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анита Цой впервые прокомментировала ситуацию с заблокированными счетами своей компании «Фудстар». Ее слова передает издание «Московский комсомолец».

Как сообщила артистка, она не ощутила каких-либо проблем из-за ситуации с налоговой.

«Не знаю, что случилось, могу только сказать, что сейчас все хорошо работает, вот мы уже на презентации "Цойкиных рецептов". Конечно, бывают всякие ситуации в жизни. Однако я не ощутила на себе какого-либо дискомфорта», — призналась Цой.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета компании артистки, занимающейся производством консервированной продукции. По информации источника, причиной стало отсутствие налоговой декларации.

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      Андрей Шеньшаков
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