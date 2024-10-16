Съемные квартиры в Москве подорожали на треть

«Циан»: арендные ставки в Москве с июня выросли на треть

Арендные ставки в Москве с июня увеличились на треть. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По подсчетам сервиса, с июня по сентябрь однокомнатные квартиры в столице подорожали на 27 процентов, двухкомнатные — прибавили в цене 32 процента. Такой резкий ценовой скачок эксперт объясняет перетоком покупателей. «Отмена льготной ипотеки, заградительно высокие ставки по «обычным» кредитам, эффект высокой базы (очень многие уже купили жилье на пике спроса в 2023 году) привели к снижению числа сделок и перераспределению спроса между сегментами рынка», – пояснил Попов. Сыграл роль и сезонный подъем спроса: ежегодно летом среди нанимателей появляется много первокурсников, а также офисных сотрудников, переехавших накануне нового бизнес-сезона. В целом по итогам этого периода рост ставок аренды не смогли покрыть ни повышение зарплаты, ни инфляция. Правда, в 2023 году цифры были еще больше — тогда съемное жилье подорожало на 29 процентов (однокомнатное) и 37 процентов (двухкомнатное).

Заметнее всего аренду повысили в относительно недорогих районах Москвы — на 28 процентов. «В лидеры роста неожиданно попали застроенные, в основном, пятиэтажками и панельными домами Гольяново, Дмитровский, Соколиная гора, Метрогородок», — перечислил Попов. Однако такое обстоятельство, как считает он, демонстрирует, что ставкам больше некуда расти. В этом году они поднимались за счет перетока спроса в более доступные локации. Самые высокие ставки аренды фиксируются в районах Тверской (124 тысячи рублей), Пресненский (120 тысяч рублей) и Хамовники (112 тысяч рублей).

Однако с октября спрос возвращается к прежним показателям, отмечает аналитик. Так, уже за последние 30 дней расценки на долгосрочную аренду одно- и двухкомнатных объектов опустились на один процент, до 71 тысячи и 126 тысяч рублей.

Ранее риелторы посоветовали россиянам снимать квартиры в складчину, чтобы сэкономить. Найти напарников для съема жилья можно, к примеру, в соцсетях.