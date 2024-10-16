В Белгородской области рассказали о задачах добровольческого отряда «Барс»

Отряд «Барс» взял под охрану семь важнейших мостов в Белгородской области

Добровольческое формирование «Барс-Белгород» взяло под охрану семь наиболее важных мостов Белгородской области. Об этом рассказал командир подразделения добровольческого формирования с позывным Рубин, пишет ТАСС.

Он уточнил, что отряд будет действовать только в Белгородской области. «На данный момент мы уже приступили к охране семи мостов, но каждый день расширяем номенклатуру объектов», — указал военный.

По его словам, ежедневно число личного состава растет на 15-20 человек. Боевая подготовка в отряде длится 21 день. Бойцов учат решать задачи по борьбе с диверсантами, эвакуации мирного населения, охране особо важных государственных объектов.

Как указал командир подразделения, на сегодняшний день завершается комплектование первого стрелкового батальона и начинается комплектование второго.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что украинские дроны продолжают наносить удары по Белгородской области.