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23:25, 15 октября 2024Россия

В Белгородской области рассказали о последствиях ударов дронов ВСУ

Гладков: в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области загорелся дом
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Global Look Press

Украинские дроны продолжают наносить удары по Белгородской области, пострадавших нет, заявил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал о последствиях атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В селе Вязовое Краснояружского района FPV-дрон сдетонировал при ударе о крышу частного дома — домовладение повреждено огнем», — указал он.

В селе Борисовка Волоконовского района в результате детонации беспилотного летательного аппарата осколками были посечены заборы двух частных домовладений. В селе Тишанка дрон атаковал стоявшую во дворе «ГАЗель», транспортное средство получило повреждения.

Кроме того, в Белгородском районе в селе Устинка сгорел неработающий коммерческий объект, в поселке Майский повреждены навес инфраструктурного объекта и две машины.

Ранее российские военные уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

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      Марина Совина
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