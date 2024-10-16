Байден не сможет встретиться с Зеленским в Европе

Белый дом: Байден не сможет встретиться с Зеленским во время визита в Европу

Президент США Джо Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита в Европу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном пресс-брифинге, передает агентство Reuters.

«Байден отправится в Германию на этой неделе, но не сможет встретиться с Зеленским, пока президент США находится в Европе», — рассказала представитель администрации.

При этом Жан-Пьер добавила, что Байден планирует 16 октября переговорить с украинским лидером и анонсировать новый пакет военной помощи.