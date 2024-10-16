Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

Белый дом: Байден объявил о помощи Украине в размере 425 миллионов долларов

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о выделении помощи Киеву в размере 425 миллионов долларов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Белого дома.

«Сегодня президент объявил о выделении Украине пакета помощи в области безопасности на сумму 425 миллионов долларов, который включает дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что Соединенные Штаты передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитные перехватчики, тактические системы противовоздушной обороны, дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, а также «сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой Зеленским во время визита в Европу. При этом она добавила, что американский лидер планирует 16 октября переговорить с Зеленским и анонсировать новый пакет военной помощи.