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20:00, 16 октября 2024Мир

В США заявили о неизменности позиции по ударам ВСУ вглубь России

Пресс-секретарь Жан-Пьер: позиция США по ударам ВСУ вглубь России не изменилась
СюжетРакетные удары по Украине:
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Позиция США по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России дальнобойным оружием не изменилась. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает агентство Reuters.

«Наши подходы к запрещению использования [ракет] АТACMS или дальнобойных ударов внутрь России не изменились, это не изменится, сейчас это не изменилось», — рассказала представитель президентской администрации.

При этом Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон будет дальше вести переговоры с Киевом о предоставлении запрашиваемых вооружений.

Ранее Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита в Европу. При этом она добавила, что американский лидер планирует 16 октября переговорить с Зеленским и анонсировать новый пакет военной помощи.

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      Максим Габриелян
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