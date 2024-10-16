В США заявили о неизменности позиции по ударам ВСУ вглубь России

Пресс-секретарь Жан-Пьер: позиция США по ударам ВСУ вглубь России не изменилась

Позиция США по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России дальнобойным оружием не изменилась. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает агентство Reuters.

«Наши подходы к запрещению использования [ракет] АТACMS или дальнобойных ударов внутрь России не изменились, это не изменится, сейчас это не изменилось», — рассказала представитель президентской администрации.

При этом Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон будет дальше вести переговоры с Киевом о предоставлении запрашиваемых вооружений.

Ранее Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита в Европу. При этом она добавила, что американский лидер планирует 16 октября переговорить с Зеленским и анонсировать новый пакет военной помощи.