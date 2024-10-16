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16:14, 16 октября 2024Мир

Боррель призвал страны ЕС брать в долг ради помощи Украине

Боррель призвал страны ЕС брать в долг ради военной помощи Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-участники объединения брать новые долговые обязательства ради оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава евродипломатии дал свою интерпретацию обнародованному в сентябре этого года докладу бывшего премьера Италии и экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, в котором тот оценил потребности Евросоюза в инвестициях в собственную оборону на ближайшие десять лет в 500 миллиардов евро.

«Откуда взять эти деньги? Должны ли мы ждать разработки нового многолетнего бюджета ЕС в 2028 году? Я не думаю. Страны могут взять новые долговые обязательства ЕС, как во время коронавируса», — заявил Боррель, отметив, что финансировать необходимо прежде всего военную помощь Украине.

Ранее Боррель заявил, что суммарный объем военной помощи Украине от стран Европейского союза (ЕС) достиг 110 миллиардов евро. По его словам, сумма средств, выделенных на военные нужды Киева, составляет 42 миллиарда евро. Он отметил, что к концу 2024 года этот показатель достигнет 45 миллиардов.

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      Виктория Кондратьева
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