Боррель раскрыл суммарный объем военной помощи ЕС Украине

Боррель: суммарный объем помощи ЕС Украине достиг 110 миллиардов евро

Суммарный объем военной помощи Украине от стран Европейского союза (ЕС) достиг 110 миллиардов евро. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Если посчитать экономическую и финансовую помощь, то она уже достигла 110 миллиардов евро, то есть больше, чем предоставили США», — заявил глава евродипломатии.

По словам Борреля, сумма средств, выделенных на военные нужды Киева, составляет 42 миллиарда евро. Он отметил, что к концу 2024 года этот показатель достигнет 45 миллиардов.

Ранее бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что размер внешней помощи Украине составил почти 300 миллиардов долларов. При этом политик не уточнил, на чем основана его оценка.