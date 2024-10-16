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15:11, 16 октября 2024Мир

Боррель раскрыл суммарный объем военной помощи ЕС Украине

Боррель: суммарный объем помощи ЕС Украине достиг 110 миллиардов евро

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Суммарный объем военной помощи Украине от стран Европейского союза (ЕС) достиг 110 миллиардов евро. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Если посчитать экономическую и финансовую помощь, то она уже достигла 110 миллиардов евро, то есть больше, чем предоставили США», — заявил глава евродипломатии.

По словам Борреля, сумма средств, выделенных на военные нужды Киева, составляет 42 миллиарда евро. Он отметил, что к концу 2024 года этот показатель достигнет 45 миллиардов.

Ранее бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что размер внешней помощи Украине составил почти 300 миллиардов долларов. При этом политик не уточнил, на чем основана его оценка.

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      Елизавета Мытарева
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