Трамп назвал общий объем внешней помощи Украине

Дональд Трамп: внешняя помощь Украине достигла почти 300 млрд долларов

Размер внешней помощи Украине составил почти 300 миллиардов долларов. Такую сумму назвал бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом политик не сообщил, на чем основана его оценка. Он также не стал уточнять, идет ли речь о совокупном объеме помощи Запада или только о поддержке со стороны Соединенных Штатов. При этом Трамп заявил, что пострадавшие от ураганов в США получают лишь 750 долларов на экстренные нужды.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США.

В июне глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что страны НАТО оказали помощь Украине в 98 миллиардов долларов с 2022 года. Остин также подчеркнул, что он рассчитывает на увеличение военных поставок Киеву со стороны стран Североатлантического альянса в будущем.