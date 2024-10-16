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13:00, 16 октября 2024Россия

Бывшая жена рассказала подробности о поисках дрейфовавшего в Охотском море россиянина

Бывшая жена о поисках пропавшего в море мужчины: прекращались и возобновлялись
Екатерина Пичугина

Екатерина Пичугина. Кадр: ren.tv

Поиски дрейфовавшего в море с родственниками Михаила Пичугина то прекращались, то возобновлялись. Подробности о спасательных операциях рассказала его бывшая жена Екатерина, чьи слова приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

«Поиски то прекращались, то возобновлялись. Писали заявления, обращались к следователям. Спасателей отправляли туда, выясняли, где они еще не летали, но территория очень большая», — рассказала она.

По ее словам, родственники Пичугина сами участвовали в поисках: приезжали и осматривали берега. Женщина также рассказала, что было запущено больше десяти сигнальных ракет, однако пропавших с их помощью отыскать не удалось.

О пропаже двух мужчин и подростка стало известно в начале августа. Лодку нашли в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начинали свой маршрут. Выжить удалось только Михаилу. Первой его произнесенной фразой стало: «Сил мало».

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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