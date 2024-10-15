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04:58, 15 октября 2024Россия

В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми

В Охотском море обнаружена лодка с пропавшими два месяца назад людьми

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Охотском море через два месяца дрейфа обнаружили потерявшуюся лодку с тремя людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что два человека погибли, один остался в живых. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Отыскать судно смогли 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

В августе сообщалось, что в Охотском море пропали 15-летний подросток и двое взрослых — его отец и дядя. Для участия в поисковой операции прибыл самолет МЧС АН-74 со спасателями. Двое братьев, а также сын одного из них, выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, который расположен в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря.

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      Марина Совина
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