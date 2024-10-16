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12:24, 16 октября 2024Силовые структуры

Бывшему главному наркологу России Брюну запросили 8 лет за мошенничество

Обвинение запросило 8 лет для бывшего главного нарколога Брюна за мошенничество

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Кузьминском суде Москвы слушается дело бывшего главного нарколога Москвы Брюна, ему грозит 8 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор просит привлечь подсудимого по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), а также назначить штраф в размере одного миллиона рублей и лишить права работать в государственных органах на четыре года.

Ранее сообщалось, что бывший главный нарколог России Брюн пойдет под суд по делу о хищении 20 миллионов рублей на поставках медицинских изделий.

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      Артем Соколов
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