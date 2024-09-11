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17:37, 11 сентября 2024Силовые структуры

Бывший главный нарколог России Брюн пойдет под суд по делу о хищении миллионов

Следствие по делу о хищении миллионов рублей главным наркологом России завершено

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предстанет перед судом. Об этом в среду, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, расследование уголовного дела о хищении 20 миллионов рублей на поставках медицинских изделий завершено.

Ранее 11 сентября сообщалось, что суд арестовал имущество Евгения Брюна, под арест попало и имущество других фигурантов дела. Так, у вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева арестованы квартира, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сначала им инкриминировали хищение 20 миллионов рублей, однако вскоре к уголовной ответственности были привлечены еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла почти в семь раз. В июне 2023 года суд продлил им домашний арест.

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      Владимир Седов
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