Бывший главный нарколог России Брюн пойдет под суд по делу о хищении миллионов

Следствие по делу о хищении миллионов рублей главным наркологом России завершено

Бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предстанет перед судом. Об этом в среду, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, расследование уголовного дела о хищении 20 миллионов рублей на поставках медицинских изделий завершено.

Ранее 11 сентября сообщалось, что суд арестовал имущество Евгения Брюна, под арест попало и имущество других фигурантов дела. Так, у вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева арестованы квартира, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сначала им инкриминировали хищение 20 миллионов рублей, однако вскоре к уголовной ответственности были привлечены еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла почти в семь раз. В июне 2023 года суд продлил им домашний арест.