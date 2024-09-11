ТАСС: суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России Брюна

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии. Об этом сообщает ТАСС.

О каких именно объектах недвижимости идет речь, неизвестно. Под арест также попало имущество других фигурантов дела, в частности, Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Уточняется, что у последнего арестованы квартира, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сначала им инкриминировали хищение 20 миллионов рублей, однако вскоре к уголовной ответственности были привлечены еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла почти в семь раз. В июне 2023 года суд продлил им домашний арест.