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03:12, 11 сентября 2024Силовые структуры

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России

ТАСС: суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России Брюна
Евгений Брюн

Евгений Брюн. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии. Об этом сообщает ТАСС.

О каких именно объектах недвижимости идет речь, неизвестно. Под арест также попало имущество других фигурантов дела, в частности, Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Уточняется, что у последнего арестованы квартира, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сначала им инкриминировали хищение 20 миллионов рублей, однако вскоре к уголовной ответственности были привлечены еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла почти в семь раз. В июне 2023 года суд продлил им домашний арест.

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      Марина Совина
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