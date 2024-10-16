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11:30, 16 октября 2024Наука и техника

Против рака применят бактерии

Chemical Engineering Journal: создан метод выращивания противораковых бактерий

Изображение: Eijiro Miyako

Ученые Японского передового института науки и технологий (JAIST) разработали новый метод выращивания противоопухолевых бактерий с использованием высокопористых матриц. Исследование опубликовано в Chemical Engineering Journal.

Впервые в своей работе ученые предложили применять бактерии для борьбы с раком. Они создали «бактериальный консорциум AUN», состоящий из бактерий Proteus mirabilis (A-gyo) и Rhodopseudomonas palustris (UN-gyo), которые проникают в опухолевые клетки и подавляют их рост. Бактерии AUN показали значительный потенциал в лечении солидных опухолей.

Для успешного культивирования AUN ученые использовали микропористую матрицу из полидиметилсилоксана (PDMS) и диоксида титана (TiO₂). Это позволило создать безопасную среду для роста бактерий, что предотвратило неконтролируемое распространение инфекций. Под воздействием света TiO₂ генерировал активные формы кислорода (ROS), ослабляя бактерии и снижая их потенциальную опасность.

Испытания показали, что AUN, выращенный на таких матрицах, обладает улучшенными противораковыми свойствами и способен уничтожать различные типы опухолевых клеток. При тестировании на мышах с раком груди бактерии AUN продемонстрировали повышенную эффективность, особенно против лекарственно-устойчивых опухолей. В процессе борьбы с раком AUN стимулировал активность иммунных клеток, таких как Т-клетки и NK-клетки.

Дополнительные тесты подтвердили безопасность AUN для использования на животных. Бактерии не вызвали негативных побочных эффектов у мышей и собак, что является важным шагом к возможному применению этой терапии у человека.

Метод использования пористых каркасов, разработанный учеными, значительно приближает бактериальную терапию к клиническому использованию. Он может стать основой для создания каркасного материала, эффективно борющегося с лекарственно-устойчивыми формами рака, что открывает новые перспективы в онкологии.

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      Александр Еникеев
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