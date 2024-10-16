Кошки дали роботам зрение

Роботы стали видеть в темноте и фокусироваться на важном благодаря кошкам

Специалисты корейского Института науки и технологий Кванджу (GIST) разработали систему компьютерного зрения на основе кошачьего глаза. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ученые отметили, что зрачки кошачьих глаз имеют уникальное устройство: днем они сужаются, защищаясь от бликов, а ночью увеличиваются и позволяют видеть в темноте. Специалистам удалось перенести основные преимущества глаз кошек на систему компьютерного зрения для роботов.

Специалисты заявили, что роботизированные камеры часто испытывают трудности с обнаружением объектов на оживленном или замаскированном фоне, особенно при изменении условий освещения. Благодаря особой конструкции камеры смогут фокусироваться на важных деталях и размывать объекты, которые не стоят внимания.

Разработанная в Южной Корее система роботизированного зрения включает в себя щелевидную апертуру. Она, подобно вертикальному зрачку кошки, помогает фильтровать ненужный свет и фокусироваться на ключевых объектах. Также камера имеет специальное напыление, которое помогает устранять блики, а также лучше видеть в темноте.

Ученые заметили, что они создали уникальное решение на аппаратном уровне вместо того, чтобы компенсировать недостатки роботизированного зрения с помощью алгоритмов.

Ранее стало известно, что Tesla не стала раскрывать, что ее роботами управляют живые люди, а не искусственный интеллект (ИИ). Во время презентации беспилотного такси Tesla оказалось, что роботами Optimus управляли живые операторы.