В Чехии назвали нового посла страны в России

ČTK: послом Чехии в России станет бывший замминистра обороны страны Коштовал

Новым послом Чехии в России станет бывший заместитель министра обороны Даниэл Коштовал, назвали агентству ČTK в Министерстве иностранных дел Чехии.

По данным издания, он должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года. «Я желаю послу много сил в этой непростой миссии», — дал напутствие глава МИД Ян Липавский.

Отмечается, что Коштовал уже получил одобрение от принимающей страны. Предыдущий посол Чехии в России Витезслав Пивонька подал в отставку в конце мая.

Ранее сообщалось, что посольство Чехии в Москве уволило 71 российского гражданина в рамках сокращения дипмиссии на паритетных началах.