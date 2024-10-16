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00:10, 16 октября 2024Наука и техника

Определена причина резкого потепления в 2023 году

Atmospheric Chemistry and Physics: причиной потепления 2023 года стало Эль-Ниньо

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Ученые Университета Майами определили, что основной причиной резкого повышения температуры поверхности Земли в 2023 году стало явление Эль-Ниньо, а не антропогенные изменения климата. Исследование с результатами работы опубликовано в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Исследование показало, что явление Эль-Ниньо, характеризующееся периодическим повышением температуры поверхности океана, было основным фактором, вызвавшим экстремальный рост глобальной температуры в 2023 году. Ученые выяснили, что после продолжительного явления Ла-Нинья, предшествовавшего Эль-Ниньо, вероятность значительного скачка температуры повышается примерно на 10 процентов

Для проверки гипотезы исследователи создали климатические модели, где исключалось антропогенное воздействие на климат, и показали, что температурные скачки могут происходить даже без влияния человека. Полученные результаты указывают, что почти все значительные скачки температуры связаны с периодами Эль-Ниньо, как это произошло в 2023 году.

Температурные аномалии в этом году проявились особенно сильно в Европе и на Ближнем Востоке, где отмечались рекордные температуры выше 40 градусов Цельсия. Также океаны достигли значений температуры выше обычных, что стало причиной экстремальных погодных явлений, таких как сильные штормы и засухи в различных регионах.

Исследователи подчеркивают, что открытие не отменяет факта влияния антропогенного изменения климата на долгосрочное потепление, вызванное накоплением парниковых газов. Для остановки долгосрочной тенденции потепления необходимо свести к нулю чистые выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Также отмечается, что взаимодействие краткосрочных климатических колебаний, таких как Эль-Ниньо, с антропогенным потеплением будет способствовать новым рекордным температурам.

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      Александр Еникеев
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