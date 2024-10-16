Ехавшего за рулем участника СВО расстреляли в Подмосковье

В Солнечногорском районе Подмосковья расправились с участником СВО

В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за расправы над ехавшем по дороге россиянином. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 16 октября в Солнечногорском районе возле деревни Маленки неизвестный открыл огонь по ехавшему по грунтовой дороге автомобилю. Три прицельных выстрела, произведенных в водительскую дверь, оказались точными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

По сообщению ряда СМИ, за рулем находился участник специальной военной операции (СВО), неделю назад вернувшийся домой.

На месте происшествия работает группа опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр, в том числе автомобиля потерпевшего, допрашиваются очевидцы.

15 октября сообщалось, что в городе Волжский суд арестовал двоих россиян, избивших участника СВО.