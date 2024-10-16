Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 16 октября 2024Силовые структуры

Ехавшего за рулем участника СВО расстреляли в Подмосковье

В Солнечногорском районе Подмосковья расправились с участником СВО

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за расправы над ехавшем по дороге россиянином. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 16 октября в Солнечногорском районе возле деревни Маленки неизвестный открыл огонь по ехавшему по грунтовой дороге автомобилю. Три прицельных выстрела, произведенных в водительскую дверь, оказались точными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

По сообщению ряда СМИ, за рулем находился участник специальной военной операции (СВО), неделю назад вернувшийся домой.

На месте происшествия работает группа опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр, в том числе автомобиля потерпевшего, допрашиваются очевидцы.

15 октября сообщалось, что в городе Волжский суд арестовал двоих россиян, избивших участника СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил о необходимости обсудить с Путиным Украину

      В зоне СВО заметили редкий автомат А-545

      Ехавшего за рулем участника СВО расстреляли в Подмосковье

      Захарова назвала «план победы» Зеленского «кровавой пеной на губах нациста»

      Концертам Лаймы Вайкуле в Европе предрекли провал

      Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль

      Прокуратура потребовала арестовать подравшихся с игроками из ФСБ российских хоккеистов

      Неизвестный открыл огонь по прибывшему неделю назад домой участнику СВО

      Россиянина осудят за нападения на двух знакомых и полицейского

      В Иране заявили об обладании секретным и мощным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше