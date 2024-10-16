ЕС отказался выводить свои войска в составе миссии ООН из Ливана

Reuters: МИД Австрии заявил, что ЕС не станет выводить свои войска из Ливана

Страны Европейского союза (ЕС) не станут выводить дислоцированные в Ливане войска, участвующие в миротворческой миссии ООН. Об этом сообщила глава МИД Австрии Александер Шалленберг, его цитирует агентство Reuters.

«Не было никаких дебатов о выводе или чем-то подобном», — заявил он, добавив, что Израиль имеет право на самозащиту в конфликте с исламистской радикальной группировкой шиитского толка «Хезболла», но у ЕС «есть четкое требование к Израилю: быть очень осторожным в этом вопросе».

«Они там останутся, но безопасность наших войск имеет первостепенное значение и должна быть обеспечена всеми», — резюмировал глава австрийской дипслужбы.

Ранее Франция вызвала израильского посла из-за обстрела силами страны миротворцев ООН возле базы Накура на юге Ливана.