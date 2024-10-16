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11:56, 16 октября 2024Россия

Фигурант дела о «Синих китах» рассказал о вербовке Пригожиным заключенных

Фигурант дела о «Синих китах» Будейкин рассказал о вербовке Пригожиным зэков
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Фигурант дела о группах, склонявших подростков по всей России к суициду, одна из которых называлась «Синий кит», Филипп Будейкин рассказал о вербовке заключенных в июле 2022 года бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его комментарий приводит агентство RTVI.

Будейкин отметил, что предприниматель прилетал к зэкам в колонию в Тульскую область. По воспоминаниям россиянина, арестантов собрали на плацу ради общения с Пригожиным.

Основатель ЧВК «Вагнер» предлагал заключенным присоединиться к компании, отправиться в зону спецоперации и получить помилование.

После рассказа Пригожина некоторые зэки потянулись в администрацию колонии для подписания документов. Планировалось, что желающих присоединиться к ЧВК должны были вывезти ночью.

Присоединиться к вагнеровцам, как утверждает Будейкин, тогда захотели около 200 человек.

Ранее сообщалось, что жители Ростова-на-Дону решили привлечь внимание властей к незакрытым коллекторам при помощи портретов бизнесмена Пригожина.

ЖЗЛ
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