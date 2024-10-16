ФСБ задержала россиянку за призывы к насилию против русских

В Запорожской области задержали россиянку за призывы к насилию против русских

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали россиянку за призывы к насилию против русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, женщина опубликовала в мессенджере комментарий, в котором содержались призывы к насильственным действиям по отношению к гражданам России и русским. Возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Женщине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянку за поджог вышки сотовой связи по заданию Украины.