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14:11, 16 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянку за призывы к насилию против русских

В Запорожской области задержали россиянку за призывы к насилию против русских

Кадр: УФСБ России по Запорожской области /  ТАСС

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали россиянку за призывы к насилию против русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, женщина опубликовала в мессенджере комментарий, в котором содержались призывы к насильственным действиям по отношению к гражданам России и русским. Возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Женщине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянку за поджог вышки сотовой связи по заданию Украины.

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