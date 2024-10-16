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10:09, 16 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянку за поджог вышки сотовой связи по заданию Украины

Против поджегшей вышку сотовой связи жительницы Самары возбудили дело о теракте

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали жительницу Самарской области, которая подожгла вышку сотовой связи по заданию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

В отношении девушки 2003 года рождения возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным ведомства, задержанная через мессенджер установила контакт с представителем украинской стороны. По его заданию она организовала поджог вышки сотовой связи за деньги, для чего привлекла других жителей региона из числа наркозависимых, и готовилась к поджогу релейного шкафа в районе железнодорожной станции, расположенной в Самаре.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жительницу Мариуполя Ирину Навальную, готовившую теракт на избирательном участке во время референдума в 2022 году.

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