Россиянка получила восемь лет колонии за подготовку теракта в Мариуполе

Суд приговорил к 8 годам Навальную, готовившую теракт на референдуме в Мариуполе

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жительницу Мариуполя Ирину Навальную, готовившую теракт на избирательном участке во время референдума в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Россиянка признана виновной по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») УК РФ, 205 («Террористический акт») УК РФ и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным суда, в августе 2022 года Навальная находилась в украинском городе Запорожье и там познакомилась с человеком, который предложил ей работать на иностранную спецслужбу. В сентябре 2022 года в Мариуполе через мессенджер она связалась с куратором и согласилась совершить теракт. Ей передали местоположение тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ). Она забрала его и спрятала в квартире матери.

27 сентября 2022 года Навальная отнесла бомбу к избирательному участку в Приморской районной администрации. После чего она отошла за пультом дистанционного управления, а по возвращении ее задержали силовики на месте планируемого теракта.

Ранее сообщалось, что готовивших диверсию на авиабазе ВКС России приговорили к лишению свободы до 23 лет.