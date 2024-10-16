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06:16, 16 октября 2024Мир

Глава Всемирного банка оценил нанесенный Палестине ущерб

Глава ВБ Банга: нанесенный Палестине ущерб составляет 14-20 миллиардов долларов
Аджай Банга

Аджай Банга. Фото: Felice De Martino / Globallookpress.com

Ущерб, который был нанесен Палестине в ходе военных действий на ее территории, составляет порядка 14-20 миллиардов долларов. Соответствующую оценку предоставил глава Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга, сообщает Reuters.

«Экономический ущерб от этой войны во многом зависит от того, как сильно она распространится. Если она не распространится, то, скорее всего, нанесет меньший ущерб мировой экономической системе», — заявил он, отметив, что вклад сектора Газа и Палестины в мировую экономику является сравнительно малым.

По его словам, если в результате эскалации война в регионе станет более масштабной, то военные действия будут происходить в тех местах, которые «вносят больший вклад в мировую экономику».

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что государство прикладывает усилия для получения признания независимости от большего числа стран. Дипломат подчеркнул, что около 149 стран признают палестинское государство и все больше европейских лидеров выражают готовность принять соответствующее решение.

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      Марина Совина
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