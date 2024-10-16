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20:24, 16 октября 2024Забота о себе

Кардиолог раскрыл пять шагов к снижению риска образования тромбоза

Кардиолог Сонгуров: контроль массы тела снизит риск образования тромбоза

Фото: freepik / Freepik

Кардиолог Рашид Сонгуров рассказал, как можно снизить риск образования тромбоза. Пять шагов к этому он раскрыл в беседе с «Известиями».

Сонгуров рекомендовал контролировать массу тела, так как избыточный вес, ожирение и злоупотребление жирной и жареной пищей повышают риск тромбообразования. Кроме того, он призвал выработать полезные бытовые привычки. «Во время долгих авиаперелетов, поездок на машине и поездах, например, важно пить больше воды и избегать напитков, содержащих кофеин — они сужают сосуды», — объяснил доктор.

Кардиолог напомнил и о важности профилактических осмотров. По словам Сонгурова, они нужны при приеме оральных контрацептивов, а также при острой сердечной недостаточности, онкологических заболеваниях и соблюдении постельного режима дольше трех дней. Кроме того, женщинам необходимо проходить осмотры во время беременности и в послеродовой период.

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Врач также призвал отказаться от курения, так как никотин сужает сосуды, что провоцирует тромбоз, и научиться контролировать уровень тревоги и стресса. «На фоне переживаний организм вырабатывает большое количество адреналина, который сужает сосуды», — уточнил доктор.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты провоцируют сгущение крови. По ее словам, такими свойствами обладают кондитерские изделия, злоупотребление солью и продуктами, богатыми витамином К, а также кофе.

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      Ксения Кривотулова
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