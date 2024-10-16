Кардиолог раскрыл пять шагов к снижению риска образования тромбоза

Кардиолог Сонгуров: контроль массы тела снизит риск образования тромбоза

Кардиолог Рашид Сонгуров рассказал, как можно снизить риск образования тромбоза. Пять шагов к этому он раскрыл в беседе с «Известиями».

Сонгуров рекомендовал контролировать массу тела, так как избыточный вес, ожирение и злоупотребление жирной и жареной пищей повышают риск тромбообразования. Кроме того, он призвал выработать полезные бытовые привычки. «Во время долгих авиаперелетов, поездок на машине и поездах, например, важно пить больше воды и избегать напитков, содержащих кофеин — они сужают сосуды», — объяснил доктор.

Кардиолог напомнил и о важности профилактических осмотров. По словам Сонгурова, они нужны при приеме оральных контрацептивов, а также при острой сердечной недостаточности, онкологических заболеваниях и соблюдении постельного режима дольше трех дней. Кроме того, женщинам необходимо проходить осмотры во время беременности и в послеродовой период.

Врач также призвал отказаться от курения, так как никотин сужает сосуды, что провоцирует тромбоз, и научиться контролировать уровень тревоги и стресса. «На фоне переживаний организм вырабатывает большое количество адреналина, который сужает сосуды», — уточнил доктор.

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