Клинтон: исход выборов будет зависеть от честного и открытого подсчета голосов

Бывший президент США Билл Клинтон раскрыл залог победы демократов на выборах, заявив NBC News, что исход выборов будет зависеть от того, «сможем ли мы добиться честного, открытого подсчета голосов».

«Победа будет за теми, кто сильнее этого хочет и сможем ли мы добиться честного, открытого подсчета голосов», — заявил Клинтон, отвечая на вопрос о том, что поможет демократам победить.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что из-за имеющихся проблем со здоровьем кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис вряд ли сможет участвовать в выборах, которые пройдут 5 ноября.